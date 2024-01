Divulgação Yasmin Brunet





Após muitas especulações, Yasmin Brunet foi confirmada no BBB 24! A modelo, de 35 anos, é integrante do grupo Camarote e já chegou causando. Isso porque a loira não quis responder sobre os seus gostos musicais, que faz parte da dinâmica do reality para que o público possa conhecer melhor os participantes.



O perfil do Multishow no Instagram está divulgando a "Playlist que definem a minha vida" de cada brother e sister que já foram divulgados. No entanto, no post de Yasmin diz que a participante não respondeu.

"Mas não vai faltar festa na casa pra gente conhecer o gosto musical dela", diz o texto na publicação. "Calma… não vai faltar oportunidade para descobrirmos!", acrescentou o perfil na legenda.

Nas redes sociais, o post logo viralizou e os internautas questionaram: "Não respondeu por quê? Já podemos cancelar então?", escreveu um. "Já começou o programa sem querer participar das coisas, se já tá assim nas perguntas, imagina quando o negócio apertar na casa, vai pedir pra sair sem pensar duas vezes", comentou outra.

"É que ela deve ouvir o MC Daniel e não quis explanar", brincou uma seguidora. O funkeiro foi apontado como affair de Yasmin Brunet no ano passado. Eles teriam se afastado em dezembro após o cantor ser visto acompanhado da tiktoker Duda Rubert em uma festa.