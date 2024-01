BBB 24: tudo o que sabemos da nova temporada do reality

Desfalque na equipe?

Após as polêmicas com Kayky Brito, Bruno de Luca deixou o comando do “BBB: A Eliminação”, que apresentava com Ana Clara. Dani Calabresa, que assumiu o humorístico “Cat BBB” depois da saída de Rafael Portugal, se ausenta da equipe do programa. Paulo Vieira, que comandava o “Big Terapia”, também está fora.