Daniel Rolim (BBB 11)

O capixaba foi o protagonista de várias situações constrangedoras após exagerar na bebida durante as festas do BBB. Ele protagonizou cenas engraçadas, como mostrar as partes íntimas e beijar uma porta de vidro, e dançou muito com um coqueiro. No dia seguinte, sempre sofria com a ressaca moral e pedia para os colegas contarem o que havia feito na noite anterior.