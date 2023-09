Paula von Sperling (Big Brother Brasil 19)

A vencedora do Big Brother Brasil 19 levou para casa o prêmio de R$1.5 milhão e não demorou muito tempo até o dinheiro acabar. A vencedora do reality usou parte do dinheiro para reformar a casa dos pais e a outra parte do prêmio foi embora com viagens e compras. Hoje ela trabalha com a internet e contou nas redes sociais que o dinheiro do prêmio já foi todo gasto.