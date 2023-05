Reprodução/Instagram 06.05.2023 Cara de Sapato e Amanda fazem tatuagem em homenagem à amizade deles

Os fãs de Amanda Meirelles e Cara de Sapato foram à loucura quando descobriram que os dois fizeram uma tatuagem no antebraço em homenagem à amizade deles dentro da casa do "Big Brother Brasil 23". Eles estavam em uma festa de Fred Bruno e o grupo de admiradores, que ficou conhecidos como DocShoes, celebrou o desenho de duas cordas entrelaçadas.



"Usam correntinhas juntos, fazem tatuagem docshoes juntos, são gados das filhas juntinhos. Eles nasceram para ter filhas capricho", escreveu uma fã. "Imagina, você vai dormir dia 5 de maio e acorda dia 6 se deparando com tatuagem docshoes", celebrou outra. "Essa tatuagem significa amor", salientou mais uma.

Além dessa tattoo, Amanda também fez outra perto do pulso em que estava escrito "US4", junto com Larissa e Bruna Gruphao, em homenagem ao quarteto desérticas que chegou à semifinal.

O fã clube da médica e do lutador está de olho em tudo o que eles têm feito fora da casa do BBB. Alguns ainda custam a acreditar que os dois são apenas amigos e que nada romântico aconteceu desde o fim do BBB 23.

Em um encontro com admiradoras , o lutador, expulso do reality por acusação de importunação sexual, foi questionado sobre um possível beijo entre eles.

"Dá um mortal para trás se não rolou nenhum beijinho", disse a Docshoes. "Não rolou nenhum beijinho", respondeu ele. "Então dá mortal pra trás", rebateu a admiradora. "Meu joelho não deixa", explicou Sapato.