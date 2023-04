Reprodução/Instagram Equipe de Amanda mostra encontro completo com Cara de Sapato

O reencontro de Amanda e Cara de Sapato após a final do BBB 23 foi um momento muito esperado pelas 'Docshoes'. Nesta quarta-feira (26), a equipe da campeã da edição divulgou o vídeo completo do momento dos dois.

As imagens mostram a sister com os pais, irmão e amigos, além do colega de confinamento e sua família.





"Depois de uma incansável noite, o tão esperado momento dos reencontros chegou. Rever as pessoas que não largaram sua mão em nenhum segundo é, talvez, uma das sensações mais intensas! Três meses longe. Um objetivo alcançado!", escreveram no perfil do Twitter.

Além do reencontro, o lutador presenteou a amiga com uma joia.

Cara de Sapato foi expulso do BBB 23 após assediar a mexicana Dania Mendez.

