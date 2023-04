Reprodução/Instagram Fred Bruno resolveu falar sobre as torcidas para o paredão

Fred Bruno, que estava curtindo o dia de folga no interior de São Paulo, interrompeu seu descanso para gravar um vídeo nos stories do Instagram para comentar a polêmica decisão dos administradores das redes sociais de Bruna Griphao e Larissa Santos, que estão no paredão com Aline Wirley. Apesar de melhores amigas no Big Brother Brasil, aqui fora, a equipe da atriz resolveu pedir pela eliminação da educadora física, cuja equipe pede para que todos votem para a saída de Bruna.

"Estou muito feliz de ser uma final desértica. Independente de quem sair no domingo, é uma final totalmente desértica. Amandinha já classificada. Parabéns! Mami (Aline) já está no paredão, o que muito me dói o coração; Lari está o paredão, o que muito me dói o coração e Bruninha está no paredão, que me dói muito o coração", começou ele, que teve um romance com a educadora física no BBB 23.

"Porém, existe um jogo lá dentro e outro aqui fora. Os adms da página da Lari escolheu fora Bruna e o da Bruna fora Lari, da Mami resolveu fora Bruna também... Então é quase que questão matemática e de jogo", analisou.



Ele ainda explicou sua decisão de pedir pela eliminação da Bruna Griphao: "Não tenho nada a ver com isso, não fui eu que escolhi e não fiz parte desta decisão. Porém, se eu estivesse lá dentro da casa e tivesse que escolher entre a Bruna e a Lari, obviamente que ia pedir para votar na Bruna e ela super entenderia isso. Então bora votar na Bruna. Me dói muito falar isso, mas certeza que a Brubu vai entender quando ela estiver aqui fora".