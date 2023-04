'BBB 23': noite tem eliminação de Sarah e treta entre Amanda e Ricardo

Domitila se indigna com jogo do Quarto Deserto

No quarto do líder, Domitila analisou o jogo do quarto Deserto e se mostrou indignada com a possibilidade do grupo avançar em direção à final. "Entender agora que, se pá, o Top 5 será apenas do Deserto, para mim é muito absurdo. Depois de tudo o que passei nesse jogo... Agora nós dois somos aliados, mas você é originalmente do Deserto", disse a miss.