Reprodução/Globo - 15.04.2023 Aline, Bruna e Sarah estão no paredão do 'BBB 23'

A votação para o décimo quinto paredão do Big Brother Brasil 23 está chegando ao fim e eliminará do reality uma das três participantes, Aline Wirley, Bruna Griphao ou Sarah Aline. E, ainda neste domingo (16), um novo paredão será formado para a eliminação já na terça-feira (18).

Segundo a parcial das 22h, na enquete do iG Gente, antes da eliminação da noite, quem provavelmente deixará a casa será Bruna Griphao, com 55,5% dos votos. Sarah aparece bem próxima, com 42%, enquanto Aline continua em uma posição tranquila, com apenas 2,5% e deve seguir para a reta final.

Reprodução/Twitter - 16/04/2023 Aline, Bruna e Sarah enfrentam paredão na reta final do 'BBB 23'

Nas redes sociais, Sarah recebe apoio de participantes de edições passadas do reality e de colegas recém eliminados. Enquanto Bruna Griphao e Aline têm o apoio das torcidas das “desérticas”.

O ator e ex-BBB Babu Santana já declarou seu apoio para a psicóloga: “Sarah Aliene está no paredão e nós vamos ajudar essa mulher integra, educada, inteligência... poder de argumentação. Formou um casal sem alterar o seu jogo. Então estamos aqui prontos para ajudá-la e defendê-la. Sarah é uma, mas ela não está só!”

O mais recente eliminado e pai de pet, Cezar Black, também pediu apoio para a ex-colega de confinamento: “Eu queria pedir aqui para vocês, para ajudarem a manter a Sarinha na casa. Sarinha é aquela pessoa incrível, sensata e maravilhosa. Então vamos votar bastante para ajudar a Sarinha a permanecer. Resistência!”, pediu o enfermeiro.

Do outro lado, unidas para eliminar a psicóloga, estão as equipes de Amanda e Larissa puxando mutirões para a eliminação de Sarah da competição.

A final da edição está marcada para 25 de abril e o Top 5 logo será definido, já que o programa deste domingo também contará com mais uma formação de paredão. O participante será eliminado na próxima terça-feira, deixando a disputa ainda mais acirrada por uma vaga na final.

Vote na enquete do iG Gente no Twitter e fique por dentro para as próximas!

Quem deve ser eliminada do #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) April 15, 2023

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.