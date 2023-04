Reprodução/Globoplay - 16/04/2023 Sarah Aline durante festa no BBB 23

Sarah Aline desabafou com Domitila Barros e Ricardo, durante a festa do "Big Brother Brasil 23", neste domingo, e assumiu o nervosismo em disputar o paredão contra Aline Wirley e Bruna Griphao. A psicóloga comentou o medo de ser eliminada e recebeu o apoio da ativista social.

"Eu tô com medo. Esse talvez seja o Paredão mais difícil que eu tô indo", comentou a analista de diversidade. "Mas isso você pensava com Fredão [Fred Nicácio] e a Bruna e olha aí", opinou Domitila, relembrando o último Paredão em que Sarah enfrentou.

"Quero muito muito ficar, mas eu estou com muito medo. Sempre tive. Não é novidade o medo. Mas tá muito difícil. Mas eu estou acreditando muito em mim", destacou a psicóloga.

