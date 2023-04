Reprodução/Globoplay Ricardo reclamou da animação de Domitila em papo com Sarah

Ricardo reclamou dos gritos de Domitila Barros durante conversa com Sarah Aline no "BBB 23", neste domingo (16). No papo que aconteceu no quarto fundo do mar, o biomédico revelou que se incomoda com a animação da ativista pela manhã pois prefere a calmaria.

"Mano, vou falar com a Domi de novo: 'Não me acorde gritando'. Eu lembro da minha mãe, quando ela fazia isso, quando eu era criança e eu tenho repulsa, mano. E ela gritando, falando alto, ela fala muito alto quando quer zoar comigo e me irrita muito", admitiu Ricardo. "Você não gosta nem quando te dou 'bom dia' às vezes, já acorda estressado", pontou Sarah.

"É, já me estresso com o despertador, aí quando acaba o despertador, acabou [o barulho]. Aí a Domi vem: 'Cadê meu sorriso? Hoje vai ser um dia...?'", relatou o biomédico. "É o jeitinho dela", explicou a psicóloga. "Eu sei que é, mas também tem que respeitar o meu jeitinho. Tenho medo de estourar com ela e perder a razão", concluiu Ricardo.

Alface: Eu vou te falar uma coisa, é uma visão minha, você estava com ela aqui e pode falar o que você quiser, mas eu, Ricardo, nunca vi a Domitila jogar" #BBB23 pic.twitter.com/9REdTFahqK — Paola Debochada (@PaolaDeboche) April 16, 2023

