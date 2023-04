Divulgação / Globo Aline, Amanda e Cezar estão no 14º Paredão

Dando início a reta final do “BBB 23”, Aline Wirley, Amanda Meirelles e Cezar Black foram os escolhidos para começar a semana turbo e formaram o 14º paredão nesta terça-feira (11).

Amanda foi indicada diretamente pela líder Sarah. Cezar e Aline foram os dois mais votados pela casa. A formação deste paredão foi mais direta e tradicional. Sem anjos para imunizar ou votações em grupo.





Os emparedados terão dois dias para tentar conquistar os votos do público, pois na quinta-feira (13), um deles deixará o reality. Com as torcidas do deserto unidas, Black terá um embate difícil pela frente.

