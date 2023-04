Reprodução/TV Globo BBB 23: Bruna e Larissa batem boca após compras da Xepa

Bruna e Larissa tiveram um atrito feio na manhã desta sexta-feira (7) após as compras para a Xepa no BBB 23 .

Tudo começou quando a atriz debateu as estratégias das aliadas na frente de todos os participantes. Segundo ela, as sisters estavam "viajando por não gastar muitas estalecas".





As amigas do deserto não concordaram com o jeito de Bruna falar isso abertamente, já que o assunto teria que ser conversado entre elas.

Aline chamou a atenção da atriz no meio da sala e ela não gostou. No quarto, Larissa e Amanda discutiram com Bruna que, de acordo com elas, estava falando muito alto.

"Fica fazendo cena na frente deles, é o que tá fazendo agora. Não aceita ser contrariada", disse Larissa.

Bruna tinha falado na frente de Black e Nicácio que as aliadas estavam viajando por não gastar muitas estalecas nas compras da xepa. As amigas acharam errado falar isso abertamente e que o ideal é conversar sobre o assunto entre elas. #BBB23 pic.twitter.com/kJ4A2iqIyx — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 7, 2023









