BBB 23: Tadeu Schmidt escreve e canta pagode em homenagem a Marvvila

Tadeu Schmidt pegou Marvvila e o público do BBB 23 de surpresa ao soltar a voz ao vivo. Após a eliminação da sister, o apresentador mostrou uma surpresa que preparou para ela e emocionou.

Em forma de homenagem, ele compôs um trecho de uma música de pagode falando da trajetória da cantora no programa.





"Tudo que bate-volta, a vida é assim/Pois quem sabe as horas também pode ver o fim/Sorte grande é tê-la, sorridente a cantar/Marvvila mais que beleza, solta a voz para brilhar", cantou ele levando Marvvila às lágrimas.

"Que lindo", agradeceu ela. Além disso, a cantora fez um pedido ao apresentador. "Tadeu, me chama um dia para comer um churrasco".

Marvvila foi eliminada do BBB 23 com a menor porcentagem de votos, 16,95%, já que o público precisava votar em quem eles queriam que ficasse. Ela disputou o paredão com Amanda, Domitila e Larissa.





