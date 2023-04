Reprodução/TV Globo BBB 23: enquete aponta empate entre sisters e disputa segue apertada

A disputa para permanecer no "BBB 23" continua entre Domitila Barros, Amanda Meirelles, Larissa Santos e Marvvila. No entanto, as favoritas para permanecer na casa já foram reveladas. A miss Alemanha é a participante com mais apoio para permanecer e logo atrás está a médica Amanda. A batalha está entre Larissa e a cantora Marvvila, que apresentam a mesma quantidade de votos.

Segundo a parcial das 13h da enquete do iG Gente, Domitila e Amanda aparecem na frente com mais chances de se safarem da eliminação. Enquanto a pernambucana desponta com 44% dos votos, a médica segue com 27% da votação de internautas.

O desafio está entre Marvvila e Larissa que apresentam um empate do apoio dos internautas. Ambas estão com 14% da aprovação do público. Sendo o paredão inverso, a sister que tiver menos voto deve ser eliminada.