Reprodução/Instagram Boninho anuncia votação aberta para o paredão deste domingo (26)

"Provocação aceita!!! @tadeuschmidt segura aí!!!! Voto aberto! Deixa o povo abrir o jogo na real!!!", escreveu Boninho no Instagram, no vídeo que postou para alertar sobre a mudança repentina na dinâmica do dia, que passa a ser com votação aberta. Confira!