Reprodução/Globo Fred Nicácio é vítima de racismo e vai lutar na Justiça contra os responsáveis

A equipe de Fred Nicácio, do BBB 23, compartilhou um post na tarde deste domingo (26) em que alerta para os casos de racismo sofridos pelo médico e avisa que está se preparando para entrar na Justiça contra os responsáveis. Segundo a postagem, a equipe já possui mais de mil prints de posts racistas contra Fred. Veja a íntegra da nota:



"Desde que saiu do Big Brother, Dr. Fred está ciente de que foi vítima do crime de racismo. Aqui fora teve acesso as falas que se caracterizam como racismo religioso e quer que a Justiça seja feita, não só para ele, mas para toda a comunidade negra e do axé.

No momento, estamos juntando jurisprudências para dar prosseguimento a responsabilização dos envolvidos, que é justificada pelo puro preconceito envolto no mal que assola a sociedade brasileira e que se chama racismo.

E, ao retornar, levou consigo toda sua história de luta e discriminação racial. Não pensem que racismo reverso existe. Não pesem que vamos explicar o inexplicável. Chegaram ao cúmulo de associar as falas do Fred à Hitler. Fred não vai se calar. Como ele mesmo diz, racismo tira oportunidades e talvez por isso muitos permaneçam calados ou omissos. O Fred não! Ele é um vencedor na vida! E sabe que para vencer, enfrentamentos duros são necessários. E escancarar o racismo dói, mas viver o racismo é ainda mais doloroso.

Estamos reunindo prints de cada comentário e postagem racista que encontramos no nosso caminho. Estamos recebendo ua entrada de provas dos amigos, fãs, além do que temos realizado aqui na equipe. Já contamos com um banco de mais de mil prints catalogados com o nome dos usuários. E contaremos com o apoio da Justiça e das plataformas em busca dos responsáveis covardes que se escondem atrás de uma tela.

O racismo contra Fred Nicácio não vai ficar impune. Porque não é apenas contra ele. É contra uma nação inteira que busca por igualdade."