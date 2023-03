Reprodução / Instagram 20.03.2023 Key Alves com os avós

José Batista Ramalho, avô de Key Alves, morreu neste domingo (19). A família da atleta decidiu não contar para a participante que foi confinada para a repescagem do “BBB 23” assim que retornou do México. A informação foi confirmada no perfil oficial da sister.

“Quando aconteceu, a Key já estava confinada e sem acesso às suas redes sociais e pessoas externas, e a família decidiu não contar sobre o falecimento. Nós respeitamos essa decisão e, quando ela voltar, iremos tratar do assunto com ela da maneira mais acolhedora e transparente possível.”, escreveu a equipe em comunicado.





A decisão gerou críticas por parte dos seguidores de Key, que acreditam que a sister deveria ter a chance de se despedir de um ente querido. “Isso é loucura deixar a menina sem saber que o avô faleceu… para não atrapalhar ela no confinamento… eu ficaria muito revoltada se fizessem isso comigo”, comentou uma seguidora.

A repescagem do “BBB 23” foi confirmada por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo deste domingo (19). Além de Key, participarão da dinâmica Larissa, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel, Marília e o eliminado desta semana.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.