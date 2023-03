Reprodução BBB: advogados de Domitila foram acionados após vídeo do amigo de Fred

A equipe jurídica de Domitila Barros está analisando como irá proceder sobre o vídeo em que um amigo de Fred Desimpedidos aparece xingando a participante do "BBB 23". Nesta sexta-feira (10), a mãe da Miss Alemanha 2022 revelou no programa AUÊ, do iG Gente, que preferiu se afastar da situação.

Dona Roberta contou que preferiu não dar mais atenção aos comentários maldosos da internet. Na última quarta-feira (8), Vini Morais, amigo de adolescência de Fred, publicou uma sequência de stories em que xinga Domitila de louca, chata, retardada, jumenta e burra. Fred e Domitila vivem uma rivalidade no reality.

"Eu sei que eles mandaram um comunicado dizendo que não compactuam com aquilo e que já entraram em contato com essa pessoa", relata estar ciente da nota de repúdio, mas diz que a situação já está com a equipe de advogados da filha.

"A gente pediu para a menina da questão jurídica ver como vai ser encaminhado isso. [...] Eu não quero aproximação [do caso]".

Roberta também relembrou outros processos de Domitila Barros. Em um recente, a modelo foi vítima de comentários racista por um alemão após ter sido corada Miss Alemanha.

"Ela já conseguiu que uma pessoa tivesse que pagar uma multa pelo que disse lá na Alemanha", revelou.

Dona Roberta enfatiza que tem um advogado alemão no Rio de janeiro até o final do BBB 23 para acompanhar Domitila. "Ele já está de posse dessa situação, mas ela já ganhou uma vez uma causa por conta disso".