Reprodução BBB 23: Cactos se mobilizam após Fred citar 'vitimização' de Juliette

Após a biomédica Paula e o participante Ricardo Alface opinarem sobre Juliette Freire, foi a vez de Fred Desimpedidos entrar no radar dos Cactos, grupo de apoiadores da campeã do BBB21. Nesta quarta-feira (8), o jornalista comparou Domitila Barros com Juliette Freire, provocando reações negativas dos internautas.

"Você quis se vitimizar no ao vivo, você está se achando a Juliettona do negócio. A vitimização...", falava Fred para Domitila Barros, quando foi interrompido pela miss.

"Só existe uma Juliette e só existe uma Domitila Barros. Não me chame mais de 'Domi' não, me chame agora de Domitila", rebateu a sister.

A discussão acontecia durante o desafio do quarto branco, em que eles foram colocados dentro de um carro. Quem desistir está no paredão e o outro fica com a imunidade.

Nas redes sociais, os chamados 'Cactos', grupo de fãs de Juliette, foram acionados após a fala de Fred viralizar.

"O Fred falando que a Domitila quer se vitimizar no ao vivo e que está se achando a Juliette, ele já iria sair, mas agora a rejeição vem. Bora Cactos!", escreveu um internauta.

O fred falando que a Domitila quer se vitimizar no ao-vivo e que está se achando a Juliette, ele já iria sair mas agora a rejeição vem bora cactos #BBB23 pic.twitter.com/bqIG0sqeNA — JÃO #BBB23 (@jaoComenta_) March 8, 2023













"Os CACTOS indo em peso no GSHOW eliminar o Fred após ele ofender a Juliette chamando ela de vitimista #BBB23", ilustrou outro internauta.

Os CACTOS indo em peso no GSHOW eliminar o Fred após ele ofender a Juliette chamando ela de vitimista #BBB23 pic.twitter.com/Cc7BBppawC — Larrycita (@dra_larry) March 8, 2023













"Eu, como Cacto, agora eu sou 1000% fora Fred para mostrar para ele que não se mexe com a maior facção de todos os tempos, vulgo cactos da Juliette", apontou outro.

Eu como cacto agora eu sou 1000% fora fred pra mostrar pra ele que não se mexe com a maior facção de todos os tempos vulgo cactos da juliette pic.twitter.com/gH72QmlyIX — ! (@fdsmegan) March 8, 2023













"É bom que se o paredão for entre Alface e Fred os Cactos vão dividir os votos entre os dois e assim o Facinho fica, muito obrigada por essa fala Fredsseiro você ajudou bastante", debochou outra.

é bom que se o paredão for entre alface e fred os cactos vão dividir os votos entre os dois e assim o facinho fica, muito obrigada por essa fala fredsseiro vc ajudou bastante pic.twitter.com/aBd6naXAQW — ana. (@paivizuando) March 8, 2023













"Agora o Fred boco roso foi com Deus mesmo kkkkkkkk falou que a Domi se vitimiza igual a Juliette se “vitimizava”. Então, Cactos, façam os seus trabalhos", acionou outra.

agora o Fred boco roso foi com Deus mesmo kkkkkkkk falou que a Domi se vitimiza igual a Juliette se “vitimizava”

então Cactos façam os seus trabalhos #bbb23 — Ana Clara 🇧🇷 (@anaclaragomesd) March 8, 2023













Além disso, internautas resgataram um vídeo antigo de Fred Desimpedidos analisando a trajetória de Juliette Freire na época do BBB 21.

"Virou modinha gostar da Juliette. Eu acho ela 'da hora'? Eu acho ela 'da hora', mas não acho ela a mais 'da hora'.[...] Se tem um monte de gente que não gosta dela, não é possível que tem esse monte de gente errado".

Fred já havia falado, na época do BBB21, que era modinha gostar da Juliette e que se 13 pessoas da casa não gostavam dela, algo de errado tinha. rs #BBB23 pic.twitter.com/kTwyY0ygIo — emer (@emerzou) March 8, 2023