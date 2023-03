Reprodução BBB: amigo de Fred ataca Domitila em vídeo: 'Retardada, anta, jumenta'

Vini Morais, amigo do influenciador Fred Desimpedidos, publicou um vídeo atacando a participante do "BBB 23", Domitila Barros. Na gravação dos Stories, o planejador financeiro comenta a rivalidade do amigo com a miss e a xinga de "retardada", "anta", "jumenta" e "burra".

"Domilouca, Domichata, Domiretardada... vocês podem escolher o apelido dela aí [...] agindo na força do ódio, nem pensou, né? Ela bateu no botão e chamou o Bruno para o quarto de uma prova de resistência, onde um deles vai ganhar um carro e a imunidade. E quem não aguentar, vai direto para o paredão".

"É sério que essa jumenta anta fez isso?", se exaltou, em seguida, pedindo desculpas por falar desse jeito de uma mulher no dia das mulheres.

"Mas é muito burra, mano. Ela não conhece o Bruno não, ela tirou o Bruno da festa do líder dele. Se tiver que ficar dentro do quarto até dezembro de 2024, o Bruno vai ficar para não perder. Se ferrou, filha, você já está no paredão", debochou.

Os stories de Vinicius não estão mais disponíveis no perfil dele, sinalizando que ele possivelmente excluiu a gravação.