Na noite desta terça-feira (7), antes da eliminação, Fred Desimpedidos e Sarah Aline conversaram na sala do BBB 23 e, aparentemente, se resolveram.

Com a sister no paredão, os dois colocaram os pingos nos i's para caso ela deixe o programa.

O brother pediu desculpas pelos últimos acontecimentos e afirmou que jamais queria ser a pessoa que acaba com o sonho de alguém, e caso ela saia, vai levar a culpa até o seu último dia no jogo.

Já Sarah contou que se ele tivesse explicado toda a situação da indicação nela quando resolveu falar com ela, não teria causado tamanha indignação.

"Aceito sua desculpa e peço desculpa se você se sentiu mal, não pelo que eu disse, porque eu não falei nada que te ofendesse", disse ela.

"Que bom que tá sendo recíproco. Que hoje role [aconteça] nosso abracinho de paredão", concluiu ele, abraçando Sarah.

🚨VEJA: Sarah e Fred fizeram as pazes antes da eliminação. #BBB23 pic.twitter.com/HKfMZISxPj — CHOQUEI (@choquei) March 8, 2023





