Reprodução BBB 23: Key revela como caiu em golpe de um amigo: 'Ia pagar 100 mil'

A jogadora de volêi Key Alves relatou para a modelo Domitila Barros como perdeu mais de R$ 60 mil em um golpe publicitário. Nesta quinta-feira (2), a influenciadora desabafou sobre a cilada envolvendo um amigo, que teria lhe tirado mais da metade do valor de um cachê.

Segundo o relato de Key, ela teria sido abordada por um amigo para que fizesse um trabalho publicitário com uma empresa. No entanto, a mediação se tratava de um golpe e a jogadora deixou de ganhar R$ 100 mil integralmente.

"Primeiro era para um trabalho de R$ 40 mil, uma vez só. Eram três posts no Instagram, um por semana. Aí fechei com esse amigo. Uma semana depois o dono dessa empresa me chamou e disse que queria fazer um trabalho comigo."

Key revelou ter ficado surpresa com o valor proposto. "Falei que já tinha feito. Você acredita? O filho da puta do meu amigo fez isso comigo. E o dono ia me pagar um valor muito maior, R$ 100 mil!".

Segundo o relato, o amigo de Key teria lhe repassado um valor menor do que o que a empresa de fato pagaria.

"Meu assessor falou para eu nunca mais pegar trabalho assim, sem contrato. No fim, fiquei com R$ 40 mil", avaliou.