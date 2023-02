Reprodução/Instagram Boninho revela o momento que o Big Fone irá tocar na noite deste sábado (25)

Boninho usou as redes sociais para matar a curiosidade do público do BBB 23. O Big Boss revelou o momento que o Big Fone irá tocar na noite deste sábado (25).

Por meio de um vídeo, ele dizia que irá comandar o Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro ao vivo no Multishow, a partir das 21h20. "Ah! Antes de me perguntarem, já respondo...", começou.

Na sequência, a revelação: o chamado acontecerá exatamente um minuto depois da contagem do novo valor do prêmio – que se dá logo após a eliminação. Quem atender o Big Fone hoje estará imune e poderá indicar alguém ao Paredão.

A programação faz parte da Semana Turbo, anunciada pelo apresentador, Tadeu Schmidt, na semana passada. Nesta noite, Gustavo, Fred Nicácio e Domitila correm o risco de deixar a casa mais vigiada no país.

