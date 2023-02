Reprodução/TV Globo 20.02.2023 Cara de Sapato diz que está incomodado com Fred Nicácio

Em uma conversa com MC Guimê na academia, Cara de Sapato confessou que não gosta do jogo de Fred Nicácio e afirmou nesta segunda-feira (20) que vê maldade nas atitudes do brother. O lutador disse que o médico o incomoda muito dentro da casa e desejava que ele estivesse no Paredão.

“Essa parada do Fred, continuo com medo de julgar e falar, mas me traz muito incômodo. [...] Queria ter uma resposta do pessoal lá fora, colocando ele [no Paredão. Me traz um incômodo", disse.

Ele também defendeu o comportamento de Christian e disse que é um caso de insegurança. Sapato afirmou que, depois de dizer que o brother teve atitudes erradas, ele aceitou e reconheceu.

"Ele [Cristian] é aquele cara que aceitou e reconheceu que errou. Eu sinto que é genuíno o arrependimento dele. Ele pode estar completamente errado, mas eu sinto que é genuíno. Eu sou aquele cara que erra também e eu gosto de ser perdoado. Eu sinto que dele é uma parada de muito mais insegurança, aqui dentro a gente se sente inseguro. […] Mas no Fred eu sinto maldade. Não consigo sentir nele o que eu senti do Cristian, sobre essa questão do arrependimento.”

Em outra parte da conversa com Guimê, Sapato criticou que Nicácio em momento nenhum disse que se arrependia de seus erros dentro da casa, mas apenas se limitou a dizer ‘vou recalcular, vou ver’.

"Mano, ele viu que a Bruninha tava atordoada com a questão do Gabriel [Fop] e ele jogou várias insinuações. E ele chegou pra conversar comigo, mas como ele acha que a Amandinha é o elo mais fraco, ele não conversou com ela! Não conversou com a Amandinha, não conversou com a Amandinha”, se revoltou.

