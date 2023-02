Reprodução/Instagram Equipe de Gabriel publicou uma nota de repúdio ao assédio

A equipe de Gabriel Santana postou uma nota de repúdio pelo comportamento que Bruno Gaga teve com ele no pós-festa desta sexta-feira (10). A equipe disse que o comportamento é bastante problemático e que já ocorreu outras vezess. Foi dito também que Gabriel demonstra várias vezes que não quer ficar com Bruno educadamente e tenta levar de uma forma leve, pedindo que Bruno pare de agarrá-lo ou beijá-lo.



Em seguida, os responsáveis pelo perfil do brother disseram que, no primeiro dia do programa, ele disse estar disponível para. meninos e meninas, porém falta entender a diferença entre estar disponível e à disposição.

"Aproveitamos para reforçar que o espaço e a vontade de todos os indivíduos devem ser respeitadas e que não é não. Essa é uma situação constrangedora e desnecessárias para ambas as partes. Seguimos acompanhando, com atenção e preocupação, o desenrolar dessas atitudes", encerrou a nota.