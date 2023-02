Reprodução/Globo - 29.01.2023 Fred Nicácio surpreendeu brothers

Fred Nicácio chocou os colegas de confinamento do "BBB 23", na noite desta quarta-feira (8), com uma revelação sexual. Key Alves, Marvvila e Gustavo Benedeti ficaram surpresos com a confissão do médico.



Fred deu detalhes do desempenho na hora do sexo anal e garantiu que transa por até três horas, toma um banho e depois volta ao ato. Veja o que o médico disse (caso você seja maior de 18 anos).





“Não quero convencer ninguém a transar comigo, gente. Eu quero comer quem quer dar. Gosta de dar o c*? Tem que gostar. Gosto de duas, três horas socando dentro. Para, toma banho e volta. Chega uma hora que a pessoa parece um boneco de pano. Molinha. Aí que eu apaixono, que é bom", disse Nicácio.

O médico ainda revelou que é adepto de um sexo mais intenso, com direito a soco nas costas. Viro, boto de cabeça para baixo, pé na cara, soco nas costas. Aí é massa! Só quem transou comigo sabe", afirmou Fred.

Gustavo ficou chocado com o relato, enquanto Key se divertiu com a situação. Marvvila sugeriu que Fred estava fazendo propaganda do desempenho sexual em rede nacional.

dr fred nicacio é meu pai pic.twitter.com/Aq8mq4LYlo — dra gabi (@gabcomxxnta) February 9, 2023





Recentemente, Fred surpreendeu os colegas de confinamento ao surgir excitado na sala da casa. Paula, Bruno Gaga e Ricardo Alface riram da situação, que virou meme na web.