A Telemundo já teria supostamente escolhido a participantes que fará o intercâmbio entre o reality mexicano “La Casa de los Famosos” e o “BBB 23”. Nesta terça-feira (07), começou a circular a informação pelas redes sociais de que Dania Mendez seria enviada para o programa da Rede Globo.

A influenciadora mexicana que chegará ao Brasil é ex-particpante do reality “Acapulco Shore”. Ela ficou conhecida por lá após protagonizar confusões no reality, incluindo agressões. Dania arremessou uma garrafa de água na cabeça de outra participante.





Já no Brasil, tudo indica que o público irá votar em qual brother ou sister do “Big Brother” irá para o estrangeiro no lugar de Mendez. A dinâmica deverá ser explicada por Tadeu Schmidt em breve.

A dinâmica de intercâmbio entre os realities foi uma proposta que Ronald Day, presidente da Telemundo, fez pelo Instagram para o diretor Boninho, que aceitou o trato e anunciou essa parceria durante o “Big Day” para trocar um participante do reality brasileiro com um integrante do “La Casa de Los Famosos”, reality mexicano similar ao nosso.

