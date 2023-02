Reprodução / Globoplay 31.01.2023 Gabriel cai no choro com Bruna ao sentir pressão do Paredão

Com a possibilidade da eliminação se aproximando, o clima entre Gabriel Fop e os aliados e de velório. Nesta terça-feira (31), o brother passará pelo crivo do público no segundo paredão do “BBB 23”. Sentindo a pressão, o modelo não conteve as lágrimas e desabafou com o grupo do quarto deserto no início da noite.

Antes do anúncio final do resultado do paredão, Gabriel chorou ao ser consolado pelos amigos. Paula o encorajou a ter uma atitude positiva e a erguer a cabeça. Já MC Guimê expressou sua confiança de que ele continuará no programa.





Gabriel estava visivelmente emocionado durante a conversa com seus amigos. Bruna o incentivou a pensar positivamente e erguer a cabeça. Paula complementou, dizendo que tudo “só termina quando o juiz apita.” MC Guimê também expressou confiança em Gabriel, dizendo que “sente em seu coração que ele vai ficar e que tudo vai dar certo”, dando um abraço no amigo.

Depois disso, Bruna e Gabriel se abraçaram e a conversa continuou com o grupo lembrando momentos passados no programa. Gradualmente, Gabriel conseguiu acalmar-se e parar de chorar, enquanto o restante do grupo ofereceu consolo para Bruna.

Bruna e Gabriel chorando abraçados e eu chorando junto com eles… PFVR GENTE VOTEM pic.twitter.com/tWM0bJ3iIR — t.ainá 🦏 • 💎• 🐈‍⬛• ⭐️• ✂️ (@tay_sramendonca) February 1, 2023

