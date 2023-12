Reprodução Enquete 'A Fazenda 15': Quem vence? Campeã pode surpreender público

A 15ª edição de "A Fazenda" está com as horas e minutos contados! Nesta quinta-feira (21), o público saberá quem é o vencedor do prêmio de R$ 1,5 milhão. Segundo a enquete do iG Gente, coroa tende a ficar com Jaquelline Grohalski, mas Márcia Fu pode ultrapassar de última hora. A disputa por colocações ainda inclui André Gonçalves e WL Guimarães.

A última parcial do iG Gente aponta que Jaquelline é a preferida do público para levar o prêmio milionário mais um carro elétrico. A peoa registra 40% do apoio do público.

Apesar de Jaque liderar, Márcia Fu pode ser um empecilho de última hora. A ex-atleta segue logo atrás com 37% dos votos. Caso o mutirão dos fãs se intensificarem nos instantes finais da votação, Márcia poderá ultrapassar Jaquelline.

A terceira colocação fica com André Gonçalves, que registra 21% do apoio do público. Com menos expressão, o peão WL não oscilou de posição desde a abertura da votação, estagnando no quarto lugar. A última parcial aponta apenas 1% do apoio do público.

Vale ressaltar que apenas três peões serão premiados pela colocação. O terceiro lugar levará R$ 50 mil; o segundo, R$ 100 mil; o vencedor levará R$ 1,5 milhão e um carro elétrico.