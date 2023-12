Divulgação/Record TV A Fazenda 15

A final de "A Fazenda 15" promete emoção! Nesta quinta-feira (21), o público conhecerá o novo vencedor do reality rural. A enquete do iG Gente mostra que Jaquelline ainda está mais próxima de se tornar milionária com o prêmio de R$ 1,5 milhão, apesar de estar sendo ameaçada por Márcia Fu. A disputa ainda conta com André Gonçalves e WL Guimarães.

A parcial das 18h da enquete do iG Gente aponta que Jaquelline Grohalski vem sofrendo queda de votos. A peoa registrava 43,5% as 12h e agora registra 40% dos votos.

Márcia Fu perdeu um pouco do ritmo acelerado, mas vem diminuindo a diferença em relação a Jaquelline. A parcial das 12h apontava 39,1% dos votos e agora registra 36%. Apesar da queda, a diferença entre Jaquelline e Márcia diminuiu de 4,4% para 4%.

Atrás de Márcia Fu está o ator André Gonçalves, que estagnou na segunda dezena, registrando 22% às 18h. WL Guimarães foi quem não mudou de colocação desde a abertura da votação. O peão fica em quarto lugar com 2% dos votos.

Vale ressaltar que apenas três peões serão premiados pela colocação. O terceiro lugar levará R$ 50 mil; o segundo, R$ 100 mil; o vencedor levará R$ 1,5 milhão e um carro elétrico.

