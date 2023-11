Reprodução Enquete 'A Fazenda 15': participante deve sair com rejeição; veja quem

Faltando poucas horas para a eliminação de "A Fazenda 15", a enquete do iG Gente aponta que Henrique Martins é quem deve se despedir da corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O peão está isolado com 7,1% dos votos e tem grande chances de entrar para o ranking de rejeição da temporada.

A parcial das 22h mostra que Jaquelline é a participante favorita a permanecer no jogo, contando com 58,1% dos votos. Lucas Souza é o segundo, com 34,3%. Em último e isolado, Henrique Martins está com 7,1%.





Relembre a formação da roça

O então fazendeiro Shayan Haghbin escolheu Jaquelline para encarar a roça.

para encarar a roça. A peoa mais votada da casa foi Nadja Pessoa, colecionando 5 votos.

Sendo a mais votada, Nadja tinha o dever de puxar alguém da baia. Entre Lily Nobre, Yuri Meirelles e André Gonçalves, a peoa puxou o modelo de 22 anos.

Na dinâmica do Resta Um, quem sobrou foi o mister Henrique Martins.

Presentado com o poder da chama laranja, Cezar Black podia trocar um roceiro por outro participante. Ele escolheu Lucas Souza no lugar de Nadja.

no lugar de Nadja. Ganhadora do Lampião, Alicia X foi a voz final do veto da prova do fazendeiro. A peoa escolheu vetar Lucas Souza.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.