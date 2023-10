Reprodução Enquete A Fazenda 15: peoa surpreende e pode escapar da maior rejeição

A roça disputada entre a cantora Kally, o ex-BBB Cezar Black e a influenciadora Kamila Simioni pode surpreender! A enquete do iG Gente mostra que Simioni deve sair sem entrar para o topo de rejeições.

A votação do site revela que Kally é disparada a mais favorita para permanecer no reality, apresentando 64,6% dos votos. Na sequência, Cezar Black registra 25% do apoio do público. Por fim, Kamila Simioni fica isolada com 10,4% dos votos.

Embora deva ser a eliminada desta quinta-feira (26), Kamila Simioni não entrará para o top 3 de rejeições do reality.

Veja o ranking:

1º lugar: Laranjinha - 4,43% (2ª roça)

2º lugar: Nathalia - 5,77% (1ª roça)

3º lugar: Cariúcha - 9,74% (3ª roça)





Vote:

🚨 ROÇA DEFINIDA!



Quem deve ficar em A Fazenda 15? #AFazenda — iG Gente (@iggente) October 26, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.