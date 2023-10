Reprodução Enquete 'A Fazenda 15': peoa fica isolada e pode encarar rejeição

A roça disputada entre a cantora Kally, o ex-BBB Cezar Black e a influenciadora Kamila Simioni parece estar definida! Na última parcial desta quinta-feira (26), a enquete do iG Gente mostra que Simioni deve deixar "A Fazenda 15" podendo encarar rejeição.

Desde a abertura da votação, Kamila Simioni não ultrapassou a marca de 11% de apoio do público. Em contrapartida, a peoa Kally segue isolada como a favorita desta roça.

A enquete indica que Kally define a liderança com 66,1% dos votos; na sequência, o enfermeiro Cezar Black registra 24,1%; por último, Kamila Simioni fica isolada com o menor índice de aprovação, marcando 9,8%.

Apesar das movimentações nas redes sociais, de desaprovação do jogo de Simioni, a peoa pode ficar de fora da lista de top 3 maiores rejeições da temporada.

Veja o ranking:

1º lugar: Laranjinha - 4,43% (2ª roça)

2º lugar: Nathalia - 5,77% (1ª roça)

3º lugar: Cariúcha - 9,74% (3ª roça)

🚨 ROÇA DEFINIDA!



Quem deve ficar em A Fazenda 15? #AFazenda — iG Gente (@iggente) October 26, 2023









