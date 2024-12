Ex-peão de "A Fazenda" é flagrado em noitada fetichista após sair do confinamento

Reprodução Record TV Fernando Presto em "A Fazenda 16"

Fernando Presto, ex-participante de "A Fazenda 16", foi flagrado em uma noitada fetichista em São Paulo, após sair do confinamento do reality. O chefe de cozinha participou do evento "Mr/Miss Fetiche Brasil 2025", concurso que celebra o universo fetichista.

Durante o evento, Fernando foi filmado em momentos de intimidade com outro homem. O concurso é conhecido por reunir diversas comunidades fetichistas, que incluem sadomasoquismo e o uso de acessórios como chicotes e máscaras.

Em entrevista ao Portal Léo Dias, Fernando explicou sua presença no evento, revelando seu envolvimento com o mundo fetichista.

"Fui convidado a prestigiar o evento, pois sou Mr. Puppy Brasil 2020 e também Internacional Geared Puppy 2022. Já fui representante na cena antes da pandemia. Produzia acessórios em couro, chicotes, máscaras e harness [arreios]", revelou.

"Inclusive, costumava ensinar o pessoal a usar as ferramentas e falar sobre SSC (Segurança nas Práticas Fetichistas). Dentro de 'A Fazenda' conversamos muito sobre o assunto e os participantes se sentiam à vontade de compartilhar e quebrar o tabu. Foi muito divertido nesse sentido! Sendo que vivemos numa sociedade muito reprimida sexualmente. Me descobrir como uma pessoa fetichista, fez entender quem eu era e evoluir profissionalmente, me tornando mais seguro e me fazendo até chegar a participar de dois realities", acrescentou.

