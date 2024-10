Reprodução 'A Fazenda 16': Babi sofre acidente em festa e peões se mobilizam para socorrê-la

A madrugada deste sábado (19) registrou uma festa agitada em "A Fazenda 16", que terminou com um acidente envolvendo Babi Muniz. Durante uma brincadeira com espuma, a peoa cortou o pé e precisou de atendimento da produção do reality.

Durante a festa, Babi Muniz, Luana Targino e Fernanda Campos iniciaram uma 'guerra de espuma' na tentativa de sujar os colegas de confinamento.

Em determinado momento, a ex-panicat esbarrou em uma mesa de vidro, que caiu e espalhou cacos por toda a parte. Por estar descalça, Muniz acabou sendo atingida por um pedaço cortante. O participante Gilson de Oliveira pegou a peoa no colo para afastá-la do local. Zé Love também tentou ajudar, colocando um saco plástico na região afetada.

Momentos depois, Babi Muniz precisou de atendimento médico da produção do reality. A peoa retornou para a casa com alguns curativos no pé.





ELAS FAZENDO O MAIOR CAOS NA FESTA E A BABI DERRUBANDO A MESA COM TUDO EM CIMA KKKKKKKKKKKK, PASSANDO MAL! 🗣️ #TeamBabiMu #AFazenda16 pic.twitter.com/jTP6EKl9Fa — Babi Muniz 💋 (@eubabimu) October 19, 2024













