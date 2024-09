Reprodução Diretor de A Fazenda cutuca campeão planta do reality; saiba quem

Rodrigo Carelli não perdeu a oportunidade de alfinetar Lucas Silva, campeão de A Fazenda 11, durante a dinâmica para O Programa de Todos os Programas. O diretor do reality participou da atração com Adriane Galisteu para falar da estreia da nova temporada .

No programa, Carelli precisava escolher ao lado de qual ex-participante ele gostaria de se sentar se tivesse em um avião.

"Tem a Nicole [Bahls] com o Lucas Selfie, também é ótimo", comentou a apresentadora. "Tem muita gente legal ali, mas o Rico [Melquiades] é muito engraçado, e a Bárbara [Borges] é centrada", pontuou ela.

"Para ter um pouco de diversão, teria que ser o 5B [perto da Márcia Fu]… O Lucas é mudo", cutucou o diretor.





Rodrigo Carelli dá detalhes dos novos participantes de A Fazenda 16

Ainda no programa, Rodrigo Carelli afirmou que o público ficará surpreso com alguns nomes dos participantes da nova temporada de A Fazenda, que estreia no dia 16.

"Tem alguns que não saíram em lista nenhuma, não tem nenhuma lista certa, mas tem alguns espalhados em algumas listas", declarou ele.

