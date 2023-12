Sthe Matos e Dynho?

Os ex-peões, que participaram de "A Fazenda 13", foram acusados de formar casal no reality. Os dois eram muito próximos e trocaram carícias no programa. A relação dos dois, inclusive, provocou o término do noivado de Sthe com Victor Igoh e da relação de Dynho com MC Mirella. Os funkeiros, no entanto, voltaram e esperam uma filha. Já Sthe está com Kevi Jonny.