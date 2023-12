A Fazenda 15: descuido da produção e votação apertada marcam noite

Enquete

Márcia Fu conseguiu apertar a votação para a final do programa. Jaquelline vinha isolada no favoritismo, mas a ex-jogadora de vôlei cresceu. Na parcial das 7h da enquete do iG Gente, Jaque deve vencer com 45,7% dos votos, com Fu no segundo lugar com 38%. O terceiro lugar fica com André, com 13%, e WL apenas com 3,3%.