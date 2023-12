André completa a crítica

"Eu tive dois momentos que fiquei bem triste, mas vou falar do mais recente. Ter ficado a ver navios na votação de ontem depois deu má temporada, onde eu tive motivos para votar no Tonzão e depois fiz de tudo para que as pessoas com quem eu me relacionava não votassem nele... A gente virou amigo, a gente se deu placa positiva em duas dinâmicas. Ontem, ele escolheu uma pessoa completamente oposta daquilo que estamos tentando viver aqui dentro. Foi uma decepção muito grande para mim que tenho uma admiração pelo Ton. Eu fiquei bem arrasado e mal tava falando com ele hoje", relatou o ator também na live do fazendeiro.