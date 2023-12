A Fazenda 15: memes e Marlene Mattos salvam Márcia Fu do cancelamento

Memes

O jeito explosivo de Márcia Fú fez sucesso no começo do reality, fazendo com que a peoa protagonizasse cenas engraçadas. A falsidade da atleta manchou tal imagem para alguns telespectadores, mas não teve muito peso para outros. Um exemplo é o fato de Márcia fazer a música "Escrito Nas Estrelas" voltar as paradas musicais, de maneira orgânica.