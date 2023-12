Arroz da discórdia

As provocações escalaram para um embate direto entre os peões sobre o arroz queimado. Nadja expôs as insatisfações com a postura de Shay e o iraniano rebateu, explicando que só queimou o arroz uma vez durante o confinamento. O peão ainda voltou a provocar a rival ao ironizar que tinha "gatilhos" sobre o assunto e Pessoa se irritou. "Está com ciúme da cozinha por conta da Lily. Você virou o Sander, está o Sander 2, só porque a Lily está na cozinha", declarou a peoa.