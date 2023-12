Críticas no paiol

Enquanto os aliados do paiol eram exaltados por Márcia, Black ficou revoltado com Radamés por usar o poder para colocar Nadja na berlinda. "Que bosta de jogada foi essa?", questionou em conversa com Shay, que saiu em defesa do outro colega. O enfermeiro sugeriu que o grupo "bateu na tecla errada" e colocou alguém que já voltou da berlinda, quando poderia indicar algum dos "crias". Radamés justificou que colocou Nadja pensando na maior chance de Cezar ganhar a prova do fazendeiro.