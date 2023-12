Reprodução/Instagram Após Sheherazade, Lucas Souza assina contrato Kwai

Lucas Souza é o mais novo contratado do Kwai. Após desistir de A Fazenda 15, o ex-peão anunciou a novidade nas redes sociais.

O militar ganhou um projeto onde falará sobre o mundo dos realities com diversos convidados. O programa estreia nesta quinta-feira (7), às 17h.





No perfil do Instagram, ele explicou que serão duas lives por semana, nas terças e quintas-feiras, na plataforma do Kwai.

Vale lembrar que Rachel Sheherazade, expulsa do reality, também ganhou um programa na plataforma. As lives da ex-peoa acontecem de quarta-feira.

"O Kwai é patrocinador oficial do reality show, que contou com a participação de Sherazade até sua saída precoce [e polêmica] do programa. Agora, o aplicativo é a primeira marca a fechar uma parceria exclusiva com a apresentadora", anunciaram.

