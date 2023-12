Reprodução/Instagram Black chorou ao ver Kally na Hora do Faro

César Black caiu no choro ao ver a eliminada Kally no programa Hora do Faro - Última Chance, que foi ao ar neste domingo (3). Aos prantos, ele falou: "Não queria que você saísse. Não esperava que você saísse. Eu amo muito você e quero te encontrar logo. Estou morrendo de saudades. Desculpas se eu te envolvi em uma coisa que você não merecia e não precisava. Se o Brasil for julga alguém, que me julgasse e não julgasse a Kally por nada. Ela nunca fez nada e eu tenho total responsabilidade por tudo que aconteceu.”



Kally também se emocionou com as palavras de Black e não conteve as lágrimas.