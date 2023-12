'A Fazenda 15': noite tem choro de Black e trégua de Jaque e Nadja

"Assumiu meu B.O"

Na conversa com Radámes, Black ainda falou que se sente culpado pela eliminação da Kally. "Depois que a gente começou a ficar, eu nunca tentei dar pitaco no jogo dela. Mas quando ela comprou minha briga, ela assumiu um BO que era meu. Eu me sinto responsável pela saída dela, sim, e isso me dói muito. Nunca esperei que fosse me relacionar e que fosse dar no que deu. Quando falei ali, foi de coração mesmo. Eu não conseguia me olhar no espelho — não estou conseguindo, na verdade. Estou mal com tudo ainda. Se tem uma coisa que eu não gosto é de magoar ninguém. Quando entrei aqui, entrei pensando em não deixar ninguém me magoar. Acabei magoando as pessoas para não me magoar", falou o peão.