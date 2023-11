Reprodução/Record Galisteu compara Black e Rico por fazerem peões desistirem de A Fazenda

Durante uma live antes do ao vivo de A Fazenda 15, Adriane Galisteu conversou com os seguidores e abriu o jogo sobre a saída de Lucas Souza.

A apresentadora comentou sobre o jogo de Cezar Black e ainda comparou o peão com Rico Melquiades, campeão de A Fazenda 13. Segundo ela, os dois foram os "culpados" por eliminar Lucas e Medrado, respectivamente.





"Ele conseguiu comer o juízo do Lucas, ele conseguiu fazer o Lucas bater o sino. Ele conseguiu tirar um participante super importante do programa, isso também tem o seu mérito", disse ela.

Na sequência, a artista relembrou da desistência de Medrado e citou as provocações de Rico. "Volta na Fazenda retrasada, o Rio [Melquiades], que foi o campeão, comeu o juízo da Medrado antes do primeiro mês e fez ela bater o sino. Foi ele que fez ela bater o sino. Ele ficou na orelha dela que ela estava cancelada, como as pessoas estavam vendo ela aqui fora. Ela comeu essa pilha toda, foi lá e bateu o sino".

Galisteu ainda citou o uso do psicológico dos rivais como estratégia. "É o jogo, é a estratégia. Pode não ser a estratégia que você usaria, mas para muitos peões é uma forma de tirar gente", comentou.

🚨VEJA: Galisteu compara Cezar Black a Rico Melquíades. Ela diz que Black tem seu mérito por ter “comido” o juízo de Lucas e conseguido fazer ele bater o sino.

pic.twitter.com/wuXFGjpQAK — Central Reality (@centralreality) November 29, 2023





Com a repercussão do vídeo da apresentadora, Rico Melquiades usou o perfil do X, antigo Twitter, para esclarecer a sua estratégia. "Gali, nunca quis fazer ninguém desistir. Jogo justo é vencer no jogo, na roça e nas provas. Fazer o adversário desistir é pra quem tem medo de enfrentar e disso eu nunca tive. Adoro você, mas discordo do que você disse", afirmou ele.

Gali, nunca quis fazer ninguém desistir. Jogo justo é vencer no jogo, na roça e nas provas. Fazer o adversário desistir é pra quem tem medo de enfrentar e disso eu nunca tive. Adoro você, mas discordo do que você disse. 🫶🏻 — Rico Melquiades 🔥 (@RicoMelquiades) November 29, 2023





