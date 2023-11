Reprodução/Record TV A Fazenda: Jaquelline pensa em participação no Power Couple com Lucas

Jaquelline contou que gostaria de participar da próxima edição do Power Couple, reality show de casais da Record. Em conversa com André Gonçalves, a peoa expressou a vontade estar em outro programa após A Fazenda 15.

"Já tá pensando se vai voltar pra cá ano que vem, como vai ser, onde vai ficar", comentou o ator.





Apesar da vontade, a peoa declarou que o namorado, Lucas Souza, com quem se relacionou no programa, não toparia. "Só se for com outro bofe porque o Lucas não vem. Ele falou que não vem", disse.

André então deu uma esperança para a ex-BBB. "Vem! Se falar com jeitinho, ele vem".

"Será?", questionou ela.

Em seguida, os peões falaram da diferença na dinâmica dos realities.

"Entram 10 casais, né? E sai de 2 em 2. Sente mais", comentou Jaque. "Sim, deve ser muito esquisito", opinou André.

Vale lembrar que o reality de casais foi cancelado pela Record após seis temporadas. Assim como A Fazenda, ele era apresentado por Adriane Galisteu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

JaLu no Power Couple? Jaquelline tem interesse de participar do programa de casais no ano que vem.



André: "Já tá pensando se via voltar pra cá ano que vem, como vai ser, onde vai ficar."



Jaquelline: "Só se for com outro bofe porque o Lucas não vem. Ele falou que não vem."… pic.twitter.com/HfUHnraH4O — Antenados (@canalantenados) November 29, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: