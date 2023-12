Querido no 'BBB 23'

Cezar Black chegou na reta final do reality da Globo com poucos atritos no jogo, mas com momentos que o tornaram um "queridinho" entre os espectadores - das brigas por perucas ao choro por saudades do cachorro. Mesmo sem garantir o prêmio, o enfermeiro deixou a atração com uma boa recepção entre o público e garantiu trabalhos como influenciador, além de conhecer o presidente Lula e participar de campanhas da área da enfermagem.