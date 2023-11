Primeira pessoa

André conversou com Jaquelline e revelou que Guy, filho de Danielle Winits com Jonatas Faro, foi a primeira pessoa que ficou sabendo da sua ida para o reality. "Ele foi a primeira pessoa que contei que vinha e ele falou 'sei não, hein, se fosse eu ficar 3 meses longe da minha família [...] ó, você vai arrumar treta e as pessoas não gostam de treta, vai fumar'. [...] Depois, ele se conformou com a ideia e começou a me dar conselho: 'não arruma treta, não briga, tenta conversar'. Já meus filhos mais velhos se apaixonaram com a ideia", contou.